В Молдове водитель авто ехал без резины на колесах
В соцсетях распространяют фото аавтомобиля марки Porsche который ехал на колесах без резины.
В соцсетях распространяют фото аавтомобиля марки Porsche который ехал на колесах без резины.
Причины такого странного решения водителя остаются загадкой.
Некоторые пользователи соцсетей предположили, что возможно у
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