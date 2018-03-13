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11:42 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове водитель авто ехал без резины на колесах

В соцсетях распространяют фото аавтомобиля марки Porsche который ехал на колесах без резины.

Источник: Actualitati.md

Причины такого странного решения водителя остаются загадкой.

Некоторые пользователи соцсетей предположили, что возможно у горе-водителя ночью сняли резину, другие уверены, что водитель просто устал менять резину с летней на зимнюю.

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