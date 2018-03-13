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11:48 (мск), источник: Восток Медиа

Шестилетний малыш за рулём поверг приморцев в шок

Очевидцы засняли на видео, как маленький мальчик лихо управляет японской иномаркой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Приморец решил доверить управление автомобилем своему шестилетнему сыну. За это горе-родителю придётся заплатить штраф, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации управления МВД Приморья, полиция провела проверку скандальной видеозаписи, выложенной в социальных сетях. Ролик показывает, как малолетний ребёнок находится на переднем водительском сидении вместе с водителем во время управления автомобилем «Ниссан Кашкай». Транспортное средство очевидцы заметили у дома № 37 по улице Советская в Уссурийске.

Инспекторы ГИБДД уже установили личность водителя, который нарушил правила дорожного движения. В отношении 45-летнего мужчины полицейские составили административный протокол по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей). Водителю придётся заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей за то, что он перевозил ребёнка не в предназначенном для этого детском автокресле.

Свою вину в правонарушении гражданин признал в полном объёме. Мужчина рассказал, что ехал на автомобиле вместе с 6-летним сыном, который сидел у него на коленях и управлял машиной. Таким образом отец семейства решил проехать в соседний двор, чтобы выбросить мусор.

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