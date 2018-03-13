Шестилетний малыш за рулём поверг приморцев в шок
Очевидцы засняли на видео, как маленький мальчик лихо управляет японской иномаркой.
Очевидцы засняли на видео, как маленький мальчик лихо управляет японской иномаркой.
Приморец решил доверить управление автомобилем своему шестилетнему сыну. За это
По информации управления МВД Приморья, полиция провела проверку скандальной видеозаписи, выложенной в социальных сетях. Ролик показывает, как малолетний ребёнок находится на переднем водительском сидении вместе с водителем во время управления автомобилем «Ниссан Кашкай». Транспортное средство очевидцы заметили у дома № 37 по улице Советская в Уссурийске.
Инспекторы ГИБДД уже установили личность водителя, который нарушил правила дорожного движения. В отношении 45-летнего мужчины полицейские составили административный протокол по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей). Водителю придётся заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей за то, что он перевозил ребёнка не в предназначенном для этого детском автокресле.
Свою вину в правонарушении гражданин признал в полном объёме. Мужчина рассказал, что ехал на автомобиле вместе с 6-летним сыном, который сидел у него на коленях и управлял машиной. Таким образом отец семейства решил проехать в соседний двор, чтобы выбросить мусор.
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