В Краснодаре на Рашпилевской напротив администрации края запретят остановку и стоянку транспорта
Начиная с 2 апреля изменится организация дорожного движения по ул. Рашпилевской между Гимназической и Ленина.
Начиная с 2 апреля изменится организация дорожного движения по ул. Рашпилевской между Гимназической и Ленина.
Сайт администрации Краснодара сообщает, что здесь будут установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств напротив дома № 51.
Ситуацию с отменой удобной парковки на этом участке комментирует директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара Владимир Архипов: «Эта ограничительная мера предпринимается для улучшения
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