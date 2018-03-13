В Гродно вынесли приговор таксисту, который 80 раз нарушал ПДД
Гродненский
Гродненский
Лишен права управления автомобилем он был только после того, как сбил пешехода на переходе.
Авария произошла в ноябре прошлого года. Таксист, не вызывая ни ГАИ, ни скорой, решил сам доставить пострадавшего в больницу. С
Суд Ленинского района признал водителя такси виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, по решению суда гродненец был лишен права управления автомобилем на три года.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.