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13:14 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Гродно вынесли приговор таксисту, который 80 раз нарушал ПДД

Гродненский таксист-лихач 80 раз привлекался к ответственности за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 29 раз за последние два года.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Лишен права управления автомобилем он был только после того, как сбил пешехода на переходе.

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Авария произошла в ноябре прошлого года. Таксист, не вызывая ни ГАИ, ни скорой, решил сам доставить пострадавшего в больницу. С черепно-мозговой травмой, многочисленными ударами и кровоподтеками того госпитализировали, а виновник аварии оказался на скамье подсудимых.

Суд Ленинского района признал водителя такси виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, по решению суда гродненец был лишен права управления автомобилем на три года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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