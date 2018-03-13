Работы испанской бабушки покорили пользователей Instagram

Консепсьон увлеклась живописью после выхода на пенсию и посещала специальные образовательные курсы для пожилых людей. После болезни мужа курсы пришлось оставить, но живопись пенсионерка не бросила: Консепсьон мастерски освоила Paint и сменила кисточку на мышку.