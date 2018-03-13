Работы испанской бабушки покорили пользователей Instagram
87-летняя жительница Испании Консепсьон Гарсиа Саера удивила пользователей Instagram своими пиксельными пейзажами, которые она рисует в программе Paint.
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87-летняя жительница Испании Консепсьон Гарсиа Саера удивила пользователей Instagram своими пиксельными пейзажами, которые она рисует в программе Paint.
Консепсьон увлеклась живописью после выхода на пенсию и посещала специальные образовательные курсы для пожилых людей. После болезни мужа курсы пришлось оставить, но живопись пенсионерка не бросила: Консепсьон мастерски освоила Paint и сменила кисточку на мышку.
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