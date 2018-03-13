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11:33 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Работы испанской бабушки покорили пользователей Instagram

87-летняя жительница Испании Консепсьон Гарсиа Саера удивила пользователей Instagram своими пиксельными пейзажами, которые она рисует в программе Paint.

Консепсьон увлеклась живописью после выхода на пенсию и посещала специальные образовательные курсы для пожилых людей. После болезни мужа курсы пришлось оставить, но живопись пенсионерка не бросила: Консепсьон мастерски освоила Paint и сменила кисточку на мышку.

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