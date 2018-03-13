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11:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

Пассажиры ВСЖД всё чаще становятся электронными

За два месяца 2018 года 40% проездных документов на поезда дальнего следования пассажирами ВСЖД оформлено через Интернет.

С начала года было заказано и оплачено онлайн 130 тыс. билетов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 35,7%. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба ВСЖД.

Электронная регистрация, как удобный и надежный сервис, всё больше набирает популярность у путешественников, отправляющихся со станций ВСЖД. В январе — феврале 2018 года её оформили более 83,6 тыс. пассажиров (+35,1% к аналогичному периоду прошлого года).

Оценили пассажиры и услугу по приобретению льготных электронных билетов для школьников. Их востребованность по сравнению с прошлогодним показателем выросла почти на 87%. С начала 2018 года оформлено свыше 4 тыс. таких билетов.
Подробную информацию о правилах оформления электронных билетов и электронной регистрации можно узнать на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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