Пассажиры ВСЖД всё чаще становятся электронными

С начала года было заказано и оплачено онлайн 130 тыс. билетов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 35,7%. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба ВСЖД.

Электронная регистрация, как удобный и надежный сервис, всё больше набирает популярность у путешественников, отправляющихся со станций ВСЖД. В январе — феврале 2018 года её оформили более 83,6 тыс. пассажиров (+35,1% к аналогичному периоду прошлого года).