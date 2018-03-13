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13:32 (мск), источник: Newsroom24.ru

«Битву хоров» устроят в Нижнем Новгороде 14 марта

В этот день состоится областной фестиваль хоровых коллективов.

Областной фестиваль хоровых коллективов «Битва хоров» состоится в Нижнем Новгороде (ул. Советская, 12, Маринс парк отель, конференц-зал «Ялта») 14 марта в 11:00. Об этом сообщает Нижегородская областная организация имени Александра Невского Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

В первом этапе фестиваля приняло участие 56 хоровых коллективов. В финальном концерте примут участие 9 хоровых коллективов. Победителей и призеров наградят дипломами и денежными призами.

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