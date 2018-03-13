«Битву хоров» устроят в Нижнем Новгороде 14 марта
В этот день состоится областной фестиваль хоровых коллективов.
В этот день состоится областной фестиваль хоровых коллективов.
Областной фестиваль хоровых коллективов «Битва хоров» состоится в Нижнем Новгороде (ул. Советская, 12, Маринс парк отель,
В первом этапе фестиваля приняло участие 56 хоровых коллективов. В финальном концерте примут участие 9 хоровых коллективов. Победителей и призеров наградят дипломами и денежными призами.
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