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13:35 (мск), источник: БЕЛТА

Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 14 марта

Температура воздуха ночью составит от минус 3 по востоку до плюс 5 градусов по западу страны. Днем — 1−7 градусов выше нуля, по юго-западу — 8−13 градусов тепла.

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Источник: БЕЛТА

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 14 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, мокрый снег. Ночью и утром местами возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный 5−10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 по востоку до плюс 5 градусов по западу страны. Днем — 1−7 градусов выше нуля, по юго-западу — 8−13 градусов тепла.

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