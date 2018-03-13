В Кемеровской области девочку пронзила пика от забора.

Об инциденте сообщает один из местных телеканалов. На помощь 13-летней девочке пришли спасатели. Девочка упала на металлический забор. «Пика вошла в районе живота и вышла в области шеи, поэтому было принято решение использовать специальное оборудование», — сообщает начальник пожарно-спасательной части № 1 Эдуард Колганов.