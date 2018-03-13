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13:43 (мск), источник: АиФ Иркутск

Ангарчане просят авторов сериала о маньяке Попкове изменить название фильма

Рабочее название киноленты — «Ангарск-81».

Общественники Ангарска просят создателей сериала о маньяке Михаиле Попкове изменить название фильма, сообщает газета «Ангарские ведомости». Ранее сообщалось, что кинолента выйдет на одном из федеральных каналов уже в этом году. Два варианта её рабочего названия: «Ангарск» и «Ангарск-81». Во втором случае к названию города решили добавить число жертв Попкова.

К создателям фильма обратились члены Общественной палаты Ангарского городского округа. Они предлагают авторам сериала «расширить творческое сознание и не использовать в названии сериала имя города ни в одной из вариаций».

«Мы очень любим свой город, дорожим его репутацией и гордимся тем, что носим звание “ангарчане”. В 2017 году на собранные всеми земляками средства в Ангарске открыли памятник первостроителям. Это наша дань уважения тому замечательному поколению, ведь все мы благодарны за наш город. Именно поэтому нам очень горько было узнать о том, что его название будет ассоциироваться с человеком, совершившим чудовищные злодеяния. И произойдёт это только потому, что Михаил Попков жил именно в Ангарске. Все мы понимаем, что он мог вести свою преступную деятельность в любом другом городе России. Но так случилось, что он наш земляк. Убедительно просим вас прислушаться к мнению самих коренных ангарчан. Жители города обеспокоены тем, что название фильма нанесёт непоправимый ущерб имиджу нашего города и его бренду. Надеемся на конструктивное решение данного вопроса», — говорится в обращении общественников.

Компания, которая готовится к съёмкам, пока не отреагировала на призыв жителей Ангарска.

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