Крыши от снега в Иркутске будут очищать до конца марта
Очистка крыш многоквартирных домов и административных зданий от снега, а также вывоз снега с придомовых территорий продолжатся в Иркутске до конца марта 2018 года.
Очистка крыш многоквартирных домов и административных зданий от снега, а также вывоз снега с придомовых территорий продолжатся в Иркутске до конца марта 2018 года.
Об этом в ходе рейда по проверке качества выполнения работ в Октябрьском и Свердловском округах сообщила начальник отдела жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска Татьяна Сокольникова, сообщает 13 марта
«В Иркутске более семи тысяч многоквартирных жилых домов. Уборка снега с крыш, сбивание наледи и сосулек выполняются управляющими организациями согласно утвержденным графикам. Главы округов еженедельно проводят штабы, где анализируется текущая обстановка, корректируются графики выполнения работ. В случаях нарушения сроков выполнения работ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 8 до 50 тыс. рублей», — подчеркнула начальник отдела.
Как отметил глава Свердловского округа Антон Медко, если зимой основной задачей являлось недопущение снежных навесов, то с наступлением весны необходимо очистить кровли от скопившегося снега для предотвращения его схода и обеспечения безопасности граждан и автотранспорта. Глава Октябрьского округа Владимир Преловский пояснил, что очистка кровель выполняется силами специально подготовленных работников с привлечением различных технических средств. Жителей домов заранее уведомляют о предстоящих работах, территорию огораживают.
Напомним, по всем вопросам, касающимся расчистки крыш, а также с жалобами на ненадлежащее содержание придомовой территории можно обращаться в комитеты по управлению округами. В Октябрьском округе можно позвонить по телефонам — 52−00−06 и 52−02−48, в Свердловском — 52−03−51, в Правобережном — 52−04−00, в Ленинском — 52−02−23. Можно оставить заявку по телефону единой диспетчерской службы 520−112.
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