Крыши от снега в Иркутске будут очищать до конца марта

Об этом в ходе рейда по проверке качества выполнения работ в Октябрьском и Свердловском округах сообщила начальник отдела жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска Татьяна Сокольникова, сообщает 13 марта пресс-служба.

«В Иркутске более семи тысяч многоквартирных жилых домов. Уборка снега с крыш, сбивание наледи и сосулек выполняются управляющими организациями согласно утвержденным графикам. Главы округов еженедельно проводят штабы, где анализируется текущая обстановка, корректируются графики выполнения работ. В случаях нарушения сроков выполнения работ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 8 до 50 тыс. рублей», — подчеркнула начальник отдела.

Как отметил глава Свердловского округа Антон Медко, если зимой основной задачей являлось недопущение снежных навесов, то с наступлением весны необходимо очистить кровли от скопившегося снега для предотвращения его схода и обеспечения безопасности граждан и автотранспорта. Глава Октябрьского округа Владимир Преловский пояснил, что очистка кровель выполняется силами специально подготовленных работников с привлечением различных технических средств. Жителей домов заранее уведомляют о предстоящих работах, территорию огораживают.