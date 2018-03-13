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13:15 (мск), источник: ТАСС

Сингапур возглавил рейтинг «умных городов» мира

СИНГАПУР, 13 марта. /ТАСС/. Сингапур возглавил мировой рейтинг «умных городов», основывающийся на учете развития интернет-технологий и проникновения их в ключевые сферы общественной жизни.

Источник: Li Yang/CC0

Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией Juniper Research совместно с корпорацией Intel.

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Авторы доклада, в частности, изучили интеграцию высоких технологий в сферу городского хозяйства, предоставления медицинских услуг, обеспечения общественной безопасности, а также производства. Например, действующая в Сингапуре компьютерная система управления транспортными потоками способна сэкономить водителям до 60 часов в год, отмечается в исследовании.

Город-государство также оказался лидером в сфере распространения высоких технологий в медицинской сфере. «Сингапур добился значительных успехов в обеспечении пожилых людей различными мобильными устройствами, позволяющими контролировать состояние здоровья, оповещать о необходимости срочной помощи и прочее», — говорится в докладе.

На втором месте в мировом рейтинге, согласно исследованию, оказался Лондон, за которым следуют американские мегаполисы Нью-Йорк, Сан-Франциско, Чикаго. Сеул и Токио расположились на шестом и восьмом местах соответственно. Среди европейских городов с развитой подобной инфраструктурой — Берлин (седьмая строчка) и Барселона (девятая).

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