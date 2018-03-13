Сингапур возглавил рейтинг «умных городов» мира
СИНГАПУР, 13 марта. /ТАСС/. Сингапур возглавил мировой рейтинг «умных городов», основывающийся на учете развития
СИНГАПУР, 13 марта. /ТАСС/. Сингапур возглавил мировой рейтинг «умных городов», основывающийся на учете развития
Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией Juniper Research совместно с корпорацией Intel.
Авторы доклада, в частности, изучили интеграцию высоких технологий в сферу городского хозяйства, предоставления медицинских услуг, обеспечения общественной безопасности, а также производства. Например, действующая в Сингапуре компьютерная система управления транспортными потоками способна сэкономить водителям до 60 часов в год, отмечается в исследовании.
На втором месте в мировом рейтинге, согласно исследованию, оказался Лондон, за которым следуют американские мегаполисы
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