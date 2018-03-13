Сингапур возглавил рейтинг «умных городов» мира

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Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией Juniper Research совместно с корпорацией Intel.

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Авторы доклада, в частности, изучили интеграцию высоких технологий в сферу городского хозяйства, предоставления медицинских услуг, обеспечения общественной безопасности, а также производства. Например, действующая в Сингапуре компьютерная система управления транспортными потоками способна сэкономить водителям до 60 часов в год, отмечается в исследовании.

Город-государство также оказался лидером в сфере распространения высоких технологий в медицинской сфере. «Сингапур добился значительных успехов в обеспечении пожилых людей различными мобильными устройствами, позволяющими контролировать состояние здоровья, оповещать о необходимости срочной помощи и прочее», — говорится в докладе.