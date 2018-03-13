В Иркутской области с 15 марта начнут продавать единые социальные проездные на 50 поездок в месяц
Изготовлено 320 тысяч дополнительных бланков контрольных талонов на одну поездку.
Изготовлено 320 тысяч дополнительных бланков контрольных талонов на одну поездку.
В Иркутской области с 15 марта 2018 года начнётся продажа единых социальных проездных билетов на 50 поездок в месяц на всех видах городского транспорта, а также реализация контрольных талонов для людей, сопровождающих инвалидов 1 группы,
Заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов напомнил, что количество поездок для льготных категорий граждан на проезд на всех видах транспорта (кроме такси) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении по единым социальным проездным билетам до 50 поездок в месяц с 1 апреля 2018 года увеличено по поручению губернатора Сергея Левченко.
«Возможность увеличить количество поездок появилась в результате работы по упорядочению реализации льготных билетов и получения субсидий перевозчиками из бюджета региона. По сравнению с 2016 годом экономия в суммах затрат из областного бюджета на льготные перевозки составила 94,8 млн рублей», — подчеркнул Дмитрий Чернышов.
Изготовлено 320 тысяч дополнительных бланков контрольных талонов на одну поездку. Дмитрий Чернышов поручил
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