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13:49 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области с 15 марта начнут продавать единые социальные проездные на 50 поездок в месяц

Изготовлено 320 тысяч дополнительных бланков контрольных талонов на одну поездку.

Источник: irkobl.ru

В Иркутской области с 15 марта 2018 года начнётся продажа единых социальных проездных билетов на 50 поездок в месяц на всех видах городского транспорта, а также реализация контрольных талонов для людей, сопровождающих инвалидов 1 группы, детей-инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов напомнил, что количество поездок для льготных категорий граждан на проезд на всех видах транспорта (кроме такси) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении по единым социальным проездным билетам до 50 поездок в месяц с 1 апреля 2018 года увеличено по поручению губернатора Сергея Левченко.

«Возможность увеличить количество поездок появилась в результате работы по упорядочению реализации льготных билетов и получения субсидий перевозчиками из бюджета региона. По сравнению с 2016 годом экономия в суммах затрат из областного бюджета на льготные перевозки составила 94,8 млн рублей», — подчеркнул Дмитрий Чернышов.

Изготовлено 320 тысяч дополнительных бланков контрольных талонов на одну поездку. Дмитрий Чернышов поручил информационно-техническому центру Иркутской области изменить количество поездок на 50 при пополнении электронного социального проездного билета на апрель для проезда льготных категорий граждан на всех видах транспорта в городском сообщении.

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