В Иркутской области с 15 марта начнут продавать единые социальные проездные на 50 поездок в месяц

Источник: irkobl.ru

В Иркутской области с 15 марта 2018 года начнётся продажа единых социальных проездных билетов на 50 поездок в месяц на всех видах городского транспорта, а также реализация контрольных талонов для людей, сопровождающих инвалидов 1 группы, детей-инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов напомнил, что количество поездок для льготных категорий граждан на проезд на всех видах транспорта (кроме такси) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении по единым социальным проездным билетам до 50 поездок в месяц с 1 апреля 2018 года увеличено по поручению губернатора Сергея Левченко.

«Возможность увеличить количество поездок появилась в результате работы по упорядочению реализации льготных билетов и получения субсидий перевозчиками из бюджета региона. По сравнению с 2016 годом экономия в суммах затрат из областного бюджета на льготные перевозки составила 94,8 млн рублей», — подчеркнул Дмитрий Чернышов.