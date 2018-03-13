В Самаре четвертую годовщину присоединения Крыма к России отметят концертом и фейерверком

Областная общественная акция «Россия — Крым: вместе навсегда!» пройдет на площади имени В. В. Куйбышева после окончания выборов — в 20:00. На центральной сцене площади выступят самарские вокально-инструментальные и танцевальные группы: «Беллини», «Фернандос Бэнд», «Кирилл да Марья», «Нью Фейс» и другие. Кроме того, для гостей мероприятия будут играть ди-джей BIRD и Alexey Manuilov.