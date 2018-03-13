Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мэй объявила России ультиматум
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Как легко и быстро научить ребенка считать: опыт мамы
Разоблачение ученого из США вызвало широкий резонанс на Западе
В шляпках и одинаковых туфлях: новый выход Миддлтон и Маркл
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Стали известны подробности смерти Табакова
Путин: США нагло обманули Россию
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Немецкий политик об Украине: Никто ничего не поставит
Ольга Серябкина показала фанатам свой бюст – СМИ
Мороз и Богомолов подогрели слухи о своем разводе
Юлия Барановская станцевала в шелковом балахоне за 55 тысяч
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
15Юбилейный «Оскар»
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
13:24 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре четвертую годовщину присоединения Крыма к России отметят концертом и фейерверком

В это воскресенье, 18 марта, жителей Самары ждут не только выборы президента РФ, но и праздничное мероприятие, посвященное четвертой годовщине вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав России.

Источник: AP 2018

Областная общественная акция «Россия — Крым: вместе навсегда!» пройдет на площади имени В. В. Куйбышева после окончания выборов — в 20:00. На центральной сцене площади выступят самарские вокально-инструментальные и танцевальные группы: «Беллини», «Фернандос Бэнд», «Кирилл да Марья», «Нью Фейс» и другие. Кроме того, для гостей мероприятия будут играть ди-джей BIRD и Alexey Manuilov.

С 20:00 до 21:00 участники акции, которые зарегистрируются в мобильном приложении «Точка роста», смогут поставить отметку (чек-ин) на интерактивной карте. Каждый 50-ый отметившийся получит приз — портативную зарядку.

В 21:30 участников общественной акции поздравят официальные лица и почётные гости. Завершит мероприятие праздничный фейерверк.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Новокуйбышевске на заводе «НЗМП» произошел выброс аммиака
Россия отказалась отвечать на ультиматум по «делу Скрипаля»
Российский Генштаб пригрозил ответить на удар США по Дамаску
В Китае супруги обнаружили друг друга на фото 18-летней давности
Посол Великобритании вызван в МИД РФ
Лайфхак: как заряжать телефон без электричества
5 скандальных выходок Михаила Ефремова
Фигуристка Медведева не выступит на чемпионате мира в Милане
Спорт
Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче Национальной хоккейной лиги против «Виннипега» забросил 600-ю шайбу в карьере
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Девушка Данилы Козловского с трудом получила роль в его фильме Ольге Зуевой пришлось побороться за право сниматься в дебютном режиссерском проекте актера
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Российская туристка родила в Красном море Роды принимал профессиональный акушер.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь