В Самаре четвертую годовщину присоединения Крыма к России отметят концертом и фейерверком

Областная общественная акция «Россия — Крым: вместе навсегда!» пройдет на площади имени В. В. Куйбышева после окончания выборов — в 20:00. На центральной сцене площади выступят самарские вокально-инструментальные и танцевальные группы: «Беллини», «Фернандос Бэнд», «Кирилл да Марья», «Нью Фейс» и другие. Кроме того, для гостей мероприятия будут играть ди-джей BIRD и Alexey Manuilov.
С 20:00 до 21:00 участники акции, которые зарегистрируются в мобильном приложении «Точка роста», смогут поставить отметку (чек-ин) на интерактивной карте. Каждый 50-ый отметившийся получит приз — портативную зарядку.
В 21:30 участников общественной акции поздравят официальные лица и почётные гости. Завершит мероприятие праздничный фейерверк.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.