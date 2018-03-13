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17:30 (мск), источник: Комсомольская правда

26 автобусов подарила Москва Арзамасу

В ближайшие две недели они выйдут на линии.

Источник: government-nnov.ru

26 автобусов пополнили пассажирский автопарк Арзамаса. Все они переданы руководством Москвы на безвозмездной основе, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В ближайшие две недели автобусы ЛиАЗ, возраст которых не превышает трех лет, выйдут на маршруты. Напомним, Арзамас — единственный город в европейской части России, где до сих пор массово курсируют старенькие автобусы ЛиАЗ-677, прозванные в народе «луноходами» и «скотовозами». Местная творческая молодежь недавно даже сняла короткометражный фильм и сделала фотопроект, чтобы обратить внимание властей на проблему общественного транспорта в Арзамасе.

— Средний возраст подвижного состава в Арзамасе — а это 80 единиц — более 16 лет. Автобусы устарели не только физически, но и морально, — подчеркнул министр транспорта и автобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.

По его словам, с руководством столицы уже достигнута договоренность о передаче 11 трамваев для Нижнего Новгорода и решается вопрос по объему передачи областному центру автобусов.

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