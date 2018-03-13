В Самаре пройдет День бесплатной юридической помощи
Граждане могут получить консультации адвокатов.
Граждане могут получить консультации адвокатов.
16 марта Уполномоченный по правам человека в Самарской области совместно с Самарским региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России», общественными приемными, государственным юридическими бюро, центрами бесплатной юридической помощи и юридическими клиниками при ВУЗах проводят Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи.
В Единый день оказания бесплатной юридической помощи гражданам будет оказываться бесплатная юридическая помощь адвокатами в виде правовых консультаций в устной форме.
Прием граждан членами Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области, адвокатами А. В. Свирякиным, А. Н. Щеповских, К. В. Шамановой и сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области будет проводиться в приемной граждан, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, дом 20, с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 13.48).
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