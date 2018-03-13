В Самаре пройдет День бесплатной юридической помощи

Прием граждан членами Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области, адвокатами А. В. Свирякиным, А. Н. Щеповских, К. В. Шамановой и сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области будет проводиться в приемной граждан, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, дом 20, с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 13.48).