Обсудить планы ремонта дорог приглашают жителей Иркутской области

Источник: РИА "Новости"

Принять участие в обсуждениях может любой желающий. Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов. Он напомнил, что в этом году по данному проекту региону выделено 730 млн рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Общая стоимость работ в рамках реализации в Иркутской области в 2018 году приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» составляет 1 млрд 599,1 млн рублей: 791,3 млн рублей — средства областного бюджета (в том числе субсидия городу Иркутску на ремонт дорог 170 млн рублей), 77,8 млн рублей — средства бюджетов Иркутска, Шелехова, Ангарского городского округа.

Как сообщил Евгений Липатов, в Иркутской агломерации планируется привести в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию 94,8 км дорожной сети (ремонт и реконструкция дорог), ликвидировать 20 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (установка знаков, светофоров, камер, устройство барьерного ограждения и т. д. ).

Для участия в общественных обсуждениях необходимо перейти по ссылке и оставить отзыв или предложения. При этом необходимо указать свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты или почтовый адрес, телефон, дату обращения. Ознакомиться с планируемыми объектами на следующий год можно на этой же вкладке в разделах «Мероприятия по приведению дорожной сети Иркутской агломерации в соответствие с нормативными требованиями на 2018 год» и «Мероприятия по устранению мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Иркутской агломерации на 2018 год». Обсуждения закончатся 31 марта.