Обсудить планы ремонта дорог приглашают жителей Иркутской области
В Иркутской области начались общественные обсуждения мероприятий по федеральному приоритетному проекту «Безопасные качественные дороги» на 2018 год.
В Иркутской области начались общественные обсуждения мероприятий по федеральному приоритетному проекту «Безопасные качественные дороги» на 2018 год.
Принять участие в обсуждениях может любой желающий. Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов. Он напомнил, что в этом году по данному проекту региону выделено 730 млн рублей из федерального бюджета, сообщает
Общая стоимость работ в рамках реализации в Иркутской области в 2018 году приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» составляет 1 млрд 599,1 млн рублей: 791,3 млн рублей — средства областного бюджета (в том числе субсидия городу Иркутску на ремонт дорог 170 млн рублей), 77,8 млн рублей — средства бюджетов Иркутска, Шелехова, Ангарского городского округа.
Как сообщил Евгений Липатов, в Иркутской агломерации планируется привести в соответствие с нормативными требованиями к
Для участия в общественных обсуждениях необходимо перейти по ссылке и оставить отзыв или предложения. При этом необходимо указать свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты или почтовый адрес, телефон, дату обращения. Ознакомиться с планируемыми объектами на следующий год можно на этой же вкладке в разделах «Мероприятия по приведению дорожной сети Иркутской агломерации в соответствие с нормативными требованиями на 2018 год» и «Мероприятия по устранению мест концентрации
После истечения срока общественных обсуждений министерство на основании поступивших предложений граждан в случае необходимости в течение трех рабочих дней принимает решение о доработке ПКРТИ Иркутской агломерации, а также готовит сводную информацию о поступивших предложениях по итогам проведения общественных обсуждений, которая будет размещена на сайте министерства.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.