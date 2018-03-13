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17:56 (мск), источник: Baikal-info.ru

Обсудить планы ремонта дорог приглашают жителей Иркутской области

В Иркутской области начались общественные обсуждения мероприятий по федеральному приоритетному проекту «Безопасные качественные дороги» на 2018 год.

Источник: РИА "Новости"

Принять участие в обсуждениях может любой желающий. Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов. Он напомнил, что в этом году по данному проекту региону выделено 730 млн рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Общая стоимость работ в рамках реализации в Иркутской области в 2018 году приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» составляет 1 млрд 599,1 млн рублей: 791,3 млн рублей — средства областного бюджета (в том числе субсидия городу Иркутску на ремонт дорог 170 млн рублей), 77,8 млн рублей — средства бюджетов Иркутска, Шелехова, Ангарского городского округа.

Как сообщил Евгений Липатов, в Иркутской агломерации планируется привести в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию 94,8 км дорожной сети (ремонт и реконструкция дорог), ликвидировать 20 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (установка знаков, светофоров, камер, устройство барьерного ограждения и т. д.).

Для участия в общественных обсуждениях необходимо перейти по ссылке и оставить отзыв или предложения. При этом необходимо указать свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты или почтовый адрес, телефон, дату обращения. Ознакомиться с планируемыми объектами на следующий год можно на этой же вкладке в разделах «Мероприятия по приведению дорожной сети Иркутской агломерации в соответствие с нормативными требованиями на 2018 год» и «Мероприятия по устранению мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Иркутской агломерации на 2018 год». Обсуждения закончатся 31 марта.

После истечения срока общественных обсуждений министерство на основании поступивших предложений граждан в случае необходимости в течение трех рабочих дней принимает решение о доработке ПКРТИ Иркутской агломерации, а также готовит сводную информацию о поступивших предложениях по итогам проведения общественных обсуждений, которая будет размещена на сайте министерства.

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