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18:01 (мск), источник: Baikal-info.ru

Первый детский туберкулезный санаторий открыт в Слюдянке Иркутской области

В Слюдянке 13 марта 2018 года состоялось открытие первого и единственного в Иркутской области детского туберкулезного санатория.

Источник: irkobl.ru

Новый медицинский объект является структурным подразделением областной детской туберкулёзной больницы. Санаторий создан на базе Слюдянского специализированного дома ребёнка. При перепрофилировании учреждения удалось сохранить практически все рабочие места. Учреждение полностью укомплектовано медицинским персоналом. В штате санатория работают врачи: педиатр, фтизиатр, невролог, врач УЗИ-диагностики, врач функциональной диагностики, 19 медицинских сестер, 30 младших медицинских сестер и санитарок, осуществляющих уход за детьми. В штате учреждения сохранено 12 должностей воспитателей, в том числе старший воспитатель и психолог.

Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко рассказал, что для открытия санатория из бюджета было выделено 14 млн рублей на проведение капитального и текущего ремонтов. Был произведен монтаж вентиляционной системы, заменены система водоснабжения и водоотведения, отопительная система, выполнен текущий ремонт всех внутренних помещений здания. Дополнительно из областного бюджета было выделено 2,5 млн рублей на приобретение медицинской мебели и оборудования, ещё 1,5 млн рублей потрачено на закупку мягкого и твёрдого инвентаря для укомплектования учреждения в соответствии с действующим порядком оказания помощи больным туберкулёзом.

«Учитывая, что в домах ребёнка сократилось количество детей, но имеются все условия, в том числе оборудование и специалисты, было принято решение их перепрофилировать. Иркутский областной специализированный дом ребенка № 3 был перепрофилирован в областной детский хоспис, — отметил Олег Ярошенко. — В здании, где раньше находился областной специализированный дом ребенка № 2, мы открыли отделение медицинской реабилитации. Отделение является структурным подразделением Ивано-Матренинской детской клинической больницы. И сегодня мы открываем детский туберкулезный санаторий. Регион давно нуждался в таком медицинском объекте. Несмотря на ежегодное стабильное снижение, показатель заболеваемости детей туберкулёзом в Иркутской области пока еще превышает среднероссийский уровень».

Главный врач областной детской туберкулёзной больницы Светлана Пугачёва рассказала, что первых пациентов учреждение примет уже 14—15 марта. В санатории будут получать помощь дети до 15 лет со всех территорий. Планируется, что за год в учреждении профилактическое лечение будут проходить почти 200 детей, больных туберкулёзом и из групп риска по этому заболеванию.

Иркутская область стала вторым регионом в Российской Федерации после Приморья (Владивосток), где санаторное отделение является структурным подразделением детской туберкулезной больницы. Опыт Приморья показал, что использование этапности в лечении туберкулеза у детей (стационар — санаторий) позволяет существенно снизить заболеваемость в этой группе населения.

Справка. За последние три года в Иркутской области отмечается стабильное снижение заболеваемости детей туберкулёзом. В 2015 году диагноз был поставлен 108 детям в возрасте до 15 лет, в 2016 году заболело 95 детей, в 2017 год — 69 детей. В 2017 году показатель заболеваемости детей туберкулёзом составил 14,0 на 100 тыс. детского населения (в сравнении с 2015 годом — 23,3 на 100 тыс. детского населения). Среднероссийский показатель заболеваемости детей туберкулёзом в 2017 году составил 12,1 на 100 тыс. населения.

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