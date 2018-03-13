Первый детский туберкулезный санаторий открыт в Слюдянке Иркутской области
В Слюдянке 13 марта 2018 года состоялось открытие первого и единственного в Иркутской области детского туберкулезного санатория.
В Слюдянке 13 марта 2018 года состоялось открытие первого и единственного в Иркутской области детского туберкулезного санатория.
Новый медицинский объект является структурным подразделением областной детской туберкулёзной больницы. Санаторий создан на базе Слюдянского специализированного дома ребёнка. При перепрофилировании учреждения удалось сохранить практически все рабочие места. Учреждение полностью укомплектовано медицинским персоналом. В штате санатория работают врачи: педиатр, фтизиатр, невролог, врач
Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко рассказал, что для открытия санатория из бюджета было выделено 14 млн рублей на проведение капитального и текущего ремонтов. Был произведен монтаж вентиляционной системы, заменены система водоснабжения и водоотведения, отопительная система, выполнен текущий ремонт всех внутренних помещений здания. Дополнительно из областного бюджета было выделено 2,5 млн рублей на приобретение медицинской мебели и оборудования, ещё 1,5 млн рублей потрачено на закупку мягкого и твёрдого инвентаря для укомплектования учреждения в соответствии с действующим порядком оказания помощи больным туберкулёзом.
«Учитывая, что в домах ребёнка сократилось количество детей, но имеются все условия, в том числе оборудование и специалисты, было принято решение их перепрофилировать. Иркутский областной специализированный дом ребенка № 3 был перепрофилирован в областной детский хоспис, — отметил Олег Ярошенко. — В здании, где раньше находился областной специализированный дом ребенка № 2, мы открыли отделение медицинской реабилитации. Отделение является структурным подразделением
Главный врач областной детской туберкулёзной больницы Светлана Пугачёва рассказала, что первых пациентов учреждение примет уже
Иркутская область стала вторым регионом в Российской Федерации после Приморья (Владивосток), где санаторное отделение является структурным подразделением детской туберкулезной больницы. Опыт Приморья показал, что использование этапности в лечении туберкулеза у детей (стационар — санаторий) позволяет существенно снизить заболеваемость в этой группе населения.
Справка. За последние три года в Иркутской области отмечается стабильное снижение заболеваемости детей туберкулёзом. В 2015 году диагноз был поставлен 108 детям в возрасте до 15 лет, в 2016 году заболело 95 детей, в 2017 год — 69 детей. В 2017 году показатель заболеваемости детей туберкулёзом составил 14,0 на 100 тыс. детского населения (в сравнении с 2015 годом — 23,3 на 100 тыс. детского населения). Среднероссийский показатель заболеваемости детей туберкулёзом в 2017 году составил 12,1 на 100 тыс. населения.
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