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13:25 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии состоялась необычная свадьба

УФА, 13 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкирии состоялась необычная свадьба.

Источник: Башинформ

В преддверии Международного женского дня брак зарегистрировали 79-летняя Раиса Я. и 62-летний Михаил В., проживающие в Мелеузовском доме престарелых. Торжественная церемония прошла в отделе ЗАГС Мелеузовского района, сообщает пресс-служба Государственного комитета республики по делам юстиции.

В зал регистраций новобрачные вошли, держась за руки и улыбаясь.

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