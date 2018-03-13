В Башкирии состоялась необычная свадьба
УФА, 13 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкирии состоялась необычная свадьба.
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УФА, 13 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкирии состоялась необычная свадьба.
В преддверии Международного женского дня брак зарегистрировали 79-летняя Раиса Я. и 62-летний Михаил В., проживающие в Мелеузовском доме престарелых. Торжественная церемония прошла в отделе ЗАГС Мелеузовского района, сообщает
В зал регистраций новобрачные вошли, держась за руки и улыбаясь.
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