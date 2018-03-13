В Башкирии состоялась необычная свадьба

В преддверии Международного женского дня брак зарегистрировали 79-летняя Раиса Я. и 62-летний Михаил В., проживающие в Мелеузовском доме престарелых. Торжественная церемония прошла в отделе ЗАГС Мелеузовского района, сообщает пресс-служба Государственного комитета республики по делам юстиции.