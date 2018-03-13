Программист из Дзержинска собрал самую большую в стране коллекцию кошачьих усов
Хобби у всех разные:
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Хобби у всех разные:
Как известно, на протяжении жизни у котов и кошек происходит постоянное обновление усов: старые выпадают, и на их месте вырастают новые. Тимофей живет в семье Балашовых уже более пяти лет, и каждый раз после выпадения усов у кота Антон бережно их собирал и хранил в красивой шкатулке. С портретом Тимофея, разумеется.
Свою неоднозначную коллекцию Антон посвятил бережному отношению к животному миру.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.