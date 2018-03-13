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13:14 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Программист из Дзержинска собрал самую большую в стране коллекцию кошачьих усов

Хобби у всех разные: кто-то коллекционирует марки, кто-то спичечные коробки. А вот Антон Балашов из Дзержинска попал в книгу рекордов России, собрав 150 усов своего домашнего кота Тимофея.

Как известно, на протяжении жизни у котов и кошек происходит постоянное обновление усов: старые выпадают, и на их месте вырастают новые. Тимофей живет в семье Балашовых уже более пяти лет, и каждый раз после выпадения усов у кота Антон бережно их собирал и хранил в красивой шкатулке. С портретом Тимофея, разумеется.

Свою неоднозначную коллекцию Антон посвятил бережному отношению к животному миру.

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