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13:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми ожидаются метель и порывы ветра до 20 м/с

Водителей просят быть осторожнее на дорогах.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 55% 756 мм рт. ст. 6 м/с

По данным Пермского гидрометцентра, на севере Прикамья ожидается умеренный, а местами сильный снег. На юге региона в отдельных районах метель и гололед.

— Температура воздуха ночью -10,-15, по северу местами до -7, по югу при прояснениях до -20, сообщили в краевом МЧС.

14 марта днем ожидается юго-западный ветер 8−13 м/с, порывы до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха днем -1,-6,

Спасатели напоминают жителям края, что нужно избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, необходимо проверить выключены ли электроприборы и закрыты ли окна.

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