В Перми ожидаются метель и порывы ветра до 20 м/с

По данным Пермского гидрометцентра, на севере Прикамья ожидается умеренный, а местами сильный снег. На юге региона в отдельных районах метель и гололед.

— Температура воздуха ночью -10,-15, по северу местами до -7, по югу при прояснениях до -20, сообщили в краевом МЧС.

14 марта днем ожидается юго-западный ветер 8−13 м/с, порывы до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха днем -1,-6,