В Перми ожидаются метель и порывы ветра до 20 м/с
Водителей просят быть осторожнее на дорогах.
Водителей просят быть осторожнее на дорогах.
По данным Пермского гидрометцентра, на севере Прикамья ожидается умеренный, а местами сильный снег. На юге региона в отдельных районах метель и гололед.
— Температура воздуха ночью -10,-15, по северу местами до -7, по югу при прояснениях до -20, сообщили в краевом МЧС.
14 марта днем ожидается
Спасатели напоминают жителям края, что нужно избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, необходимо проверить выключены ли электроприборы и закрыты ли окна.
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