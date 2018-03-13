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17:48 (мск), источник: Клопс.ru

Ароматная килька на бородинском хлебе с клопсами: перед ЧМ в Калининграде пройдёт гастрономический фестиваль

В городах, принимающих чемпионат мира по футболу, пройдёт серия фестивалей под названием «Гастрономическая карта России». Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по туризму.

Источник: Клопс.ru

Мероприятия познакомят с региональными продуктами питания и знаковыми блюдами национальной кухни. Они пройдут при экспертной поддержке Федерации рестораторов и отельеров России и Национальной ассоциации кулинаров.

«В Калининград проект приедет 10 апреля. Он предполагает дегустацию местных специалитетов из продуктов, которые производятся в регионе. Также будет много развлекательных мероприятий, связанных с футбольной тематикой. Одним из них станет товарищеский матч между журналистами и поварами», — рассказал министр туризма Калининградской области Андрей Ермак.

Ожидается, что фестиваль посетят специалисты гастрономической индустрии: журналисты и фуд-блогеры, фотографы, которые специализируются на снимках еды и продуктов. В проекте примут участие те рестораны, бары и кафе, которые принимали участие в создании футбольного меню перед чемпионатом. Всего планируется привлечь 15 заведений, добавил министр туризма.

Ранее власти провели мониторинг пищевых привычек болельщиков, которые приедут в Калининградскую область на чемпионат мира по футболу. Это сделано «для формирования продуктового запаса» в регионе.

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