Ароматная килька на бородинском хлебе с клопсами: перед ЧМ в Калининграде пройдёт гастрономический фестиваль

Источник: Клопс.ru

Мероприятия познакомят с региональными продуктами питания и знаковыми блюдами национальной кухни. Они пройдут при экспертной поддержке Федерации рестораторов и отельеров России и Национальной ассоциации кулинаров.

«В Калининград проект приедет 10 апреля. Он предполагает дегустацию местных специалитетов из продуктов, которые производятся в регионе. Также будет много развлекательных мероприятий, связанных с футбольной тематикой. Одним из них станет товарищеский матч между журналистами и поварами», — рассказал министр туризма Калининградской области Андрей Ермак.

Ожидается, что фестиваль посетят специалисты гастрономической индустрии: журналисты и фуд-блогеры, фотографы, которые специализируются на снимках еды и продуктов. В проекте примут участие те рестораны, бары и кафе, которые принимали участие в создании футбольного меню перед чемпионатом. Всего планируется привлечь 15 заведений, добавил министр туризма.