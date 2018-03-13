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16:33 (мск), источник: АиФ Калининград

Фонд капремонта просит калининградцев сообщать об отсутствии квитанций

Оплачивать взносы на капремонт нужно до 25 числа.

Источник: Аргументы и факты

Фонд капремонта просит калининградцев сообщать об отсутствии квитанций на оплату взносов. Обращение опубликовано на странице организации в сети Фейсбук.

В этом месяце доставка квитанций продлится до 14 марта. Не получили — сообщайте в фонд: на телефон горячей линии 8 (4012) 99-49-93, на электронный адрес info@fondgkh39.ru или через сервис «Не получили квитанцию? Сообщите нам!» на официальном сайте.

«Напоминаем, что неполучение квитанции не дает право собственнику ее не оплачивать. В случае невнесения платы на капитальный ремонт будет образована задолженность за промежуток времени, в котором такие платежи не поступали», — предупредили в фонде.

Кстати, желающие могут получать квитанцию по электронной почте. Для этого нужно заполнить все обязательные поля, указанные форме и прикрепить копию свидетельства на право собственности или выписку из единого государственного реестра недвижимости.

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