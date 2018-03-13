Источник: Аргументы и факты

Фонд капремонта просит калининградцев сообщать об отсутствии квитанций на оплату взносов. Обращение опубликовано на странице организации в сети Фейсбук.

В этом месяце доставка квитанций продлится до 14 марта. Не получили — сообщайте в фонд: на телефон горячей линии 8 (4012) 99-49-93 , на электронный адрес info@fondgkh39.ru или через сервис «Не получили квитанцию? Сообщите нам!» на официальном сайте.

«Напоминаем, что неполучение квитанции не дает право собственнику ее не оплачивать. В случае невнесения платы на капитальный ремонт будет образована задолженность за промежуток времени, в котором такие платежи не поступали», — предупредили в фонде.