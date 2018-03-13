Фонд капремонта просит калининградцев сообщать об отсутствии квитанций
Оплачивать взносы на капремонт нужно до 25 числа.
Оплачивать взносы на капремонт нужно до 25 числа.
Фонд капремонта просит калининградцев сообщать об отсутствии квитанций на оплату взносов. Обращение опубликовано на странице организации в сети Фейсбук.
В этом месяце доставка квитанций продлится до 14 марта. Не получили — сообщайте в фонд: на телефон горячей линии
«Напоминаем, что неполучение квитанции не дает право собственнику ее не оплачивать. В случае невнесения платы на капитальный ремонт будет образована задолженность за промежуток времени, в котором такие платежи не поступали», — предупредили в фонде.
Кстати, желающие могут получать квитанцию по электронной почте. Для этого нужно заполнить все обязательные поля, указанные форме и прикрепить копию свидетельства на право собственности или выписку из единого государственного реестра недвижимости.
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