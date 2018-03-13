В нескольких районах области зафиксирована экстремально низкая температура воздуха
Во вторник, 13 марта, в Самарской области снова был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха, сообщают в Приволжском УГМС.
Во вторник, 13 марта, в Самарской области снова был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха, сообщают в Приволжском УГМС.
В Аглосе столбик термометра опустился до -20,5°С. В
Напомним, 12 марта, в регионе также зафиксировали экстремально низкие температуры воздуха.
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