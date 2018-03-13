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17:27 (мск), источник: Volga News

В нескольких районах области зафиксирована экстремально низкая температура воздуха

Во вторник, 13 марта, в Самарской области снова был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха, сообщают в Приволжском УГМС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 41% 757 мм рт. ст. 10 м/с
Источник: Reuters

В Аглосе столбик термометра опустился до -20,5°С. В Кинель-Черкассах похолодало до -29.9°С, в Большой Глушице — до -28°С, а в Безенчуке — до -29,1°С.

Напомним, 12 марта, в регионе также зафиксировали экстремально низкие температуры воздуха.

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