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14:35 (мск), источник: Новости Перми

Два дня в Пермском крае будет холодно, снежно и ветрено

ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных условиях 13 и 14 марта. Будет облачно с прояснениями, снегопад, слабая метель и гололед.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 55% 756 мм рт. ст. 10 м/с
Источник: Новости Перми

Ветер ожидается юго-западный ночью 6−11 м/с, порывы 12−17 м/с, днем 8−13 м/с, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью -10,-15°С, по северу местами до -7°С, по югу при прояснениях до -20°С, днем -1,-6°С.

Прикамцам рекомендуют быть осторожнее, находясь на улице. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

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