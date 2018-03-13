Два дня в Пермском крае будет холодно, снежно и ветрено
ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных условиях 13 и 14 марта. Будет облачно с прояснениями, снегопад, слабая метель и гололед.
ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных условиях 13 и 14 марта. Будет облачно с прояснениями, снегопад, слабая метель и гололед.
Ветер ожидается
Прикамцам рекомендуют быть осторожнее, находясь на улице. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
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