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14:34 (мск), источник: Om1.ru

Омск оказался на 19-м месте в рейтинге безопасных городов России

В первую тройку вошли Екатеринбург, Москва и Казань.

Источник: РИА "Новости"

Независимое агентство ZOOM MARKET провело федеральное социологическое исследование и выяснило, какие города являются самыми безопасными, по мнению россиян. В опросе приняли участие 2 900 респондентов различного пола в возрасте от 19 до 54 лет.

Первое место занял Екатеринбург, второе — Москва, а третье — Казань. Далее места распределились следующим образом:

4. Новосибирск.

5. Санкт-Петербург.

6. Краснодар.

7. Иркутск.

8. Волгоград.

9. Красноярск.

10. Самара.

11. Нижний Новгород.

12. Уфа.

13. Саратов.

14. Брянск.

15. Оренбург.

16. Тольятти.

17. Сочи.

18. Челябинск.

19. Омск.

20. Ростов-на-Дону.

21. Владивосток.

22. Пермь.

23. Новокузнецк.

24. Иваново.

25. Тверь.

26. Барнаул.

27. Ижевск.

28. Киров.

29. Тюмень.

Рейтинг формировался на основании оценки жителей 29 городов РФ по десятибалльной шкале. Респондентам был задан вопрос: «Насколько безопасно вы чувствуете себя в городе?».

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