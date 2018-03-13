Омск оказался на 19-м месте в рейтинге безопасных городов России
В первую тройку вошли Екатеринбург, Москва и Казань.
В первую тройку вошли Екатеринбург, Москва и Казань.
Независимое агентство ZOOM MARKET провело федеральное социологическое исследование и выяснило, какие города являются самыми безопасными, по мнению россиян. В опросе приняли участие 2 900 респондентов различного пола в возрасте от 19 до 54 лет.
Первое место занял Екатеринбург, второе — Москва, а третье — Казань. Далее места распределились следующим образом:
4. Новосибирск.
5.
6. Краснодар.
7. Иркутск.
8. Волгоград.
9. Красноярск.
10. Самара.
11. Нижний Новгород.
12. Уфа.
13. Саратов.
14. Брянск.
15. Оренбург.
16. Тольятти.
17. Сочи.
18. Челябинск.
19. Омск.
20.
21. Владивосток.
22. Пермь.
23. Новокузнецк.
24. Иваново.
25. Тверь.
26. Барнаул.
27. Ижевск.
28. Киров.
29. Тюмень.
Рейтинг формировался на основании оценки жителей 29 городов РФ по десятибалльной шкале. Респондентам был задан вопрос: «Насколько безопасно вы чувствуете себя в городе?».
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