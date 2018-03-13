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15:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградцев предупреждают о мошенниках, требующих поверки счетчиков на воду

Волгоградцы вновь начали получать извещения с требованием провести поверку приборов учета холодной воды.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ООО «Концессии водоснабжения», в почтовых ящиках жители областного центра находят непонятные извещения. Их авторы, ссылаясь на нормы российского законодательства, требуют от жителей провести поверку приборов учета в строго отведенные сроки, угрожая в противном случае переводом на плату за воду по нормативам.

Жители передали в «Концессии водоснабжения» три разных образца «повторных извещений». Их отправителями являются некие «Единая городская служба по учету водоснабжения» и «Единая городская служба по контролю учета водоснабжения и водоотведения». Несмотря на то, что в тексте листовок размещены налоговые реквизиты компаний, их проверка показывает, что юридически подобных организаций не существует.

«Концессии водоснабжения» подчеркивают, что указанные в извещениях требования и попытки запугивания горожан совершенно неправомерны. Волгоградцы должны помнить, что подобные извещения от лица «Единой городской службы по учету водоснабжения» и «Единой городской службы по контролю учета водоснабжения и водоотведения» юридически несостоятельны.

Для проведения поверки приборов учета у специализированной организации должна быть соответствующая аккредитация на поверку определенного вида счетчиков. Также, в зависимости от модели счетчика, существует возможность осуществить поверку без снятия прибора учета и нарушения целостности пломб. По итогам процедуры абоненту выдается сертификат, считающийся новым техническим паспортом счетчика. Горожанам стоит обратить внимание, что срок проведения поверки установлен действующим техническим паспортом прибора учета. Как правило, он составляет 4−6 лет.

Проверить наличие аккредитации у фирмы, осуществляющей поверку, можно на сайте Россакредитации. Поверку счетчиков можно сделать в лаборатории ООО «Концессии водоснабжения», предварительно заменив старый счетчик на новый.

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