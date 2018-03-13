Участников программы реновации предупредили о жуликах
Мошенники расклеивают объявления в подъездах и предлагают юридическую помощь.
Мошенники расклеивают объявления в подъездах и предлагают юридическую помощь.
В Москве появились жулики, которые пытаются «заработать» на программе реновации — об этом «Интерфаксу» рассказал член Общественной палаты Сергей Ладочкин.
Мошенники берут деньги за псевдоконсультации, некую юридическую помощь и даже подбор новой квартиры, пояснил он. Находят «клиентов» аферисты, расклеивая объявления в домах, которые пойдут под снос.
По любым вопросам каждый участник реновации может обратиться в штаб по контролю над реализацией программы, в управу или префектуру, подчеркнул Ладочкин. «Ни в коем случае нельзя полагаться на помощь сторонних юридических организаций», — предупредил он.
Ранее сообщалось, что в первом доме, который заселяется в рамках реновации, открыт информационный центр для переселенцев, работающий каждый день с 8 утра до 9 вечера без выходных. Дом расположен по адресу: ул. 5-я Парковая, д. 62Б.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.