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15:32 (мск), источник: Вести.Ru

Участников программы реновации предупредили о жуликах

Мошенники расклеивают объявления в подъездах и предлагают юридическую помощь.

В Москве появились жулики, которые пытаются «заработать» на программе реновации — об этом «Интерфаксу» рассказал член Общественной палаты Сергей Ладочкин.

Мошенники берут деньги за псевдоконсультации, некую юридическую помощь и даже подбор новой квартиры, пояснил он. Находят «клиентов» аферисты, расклеивая объявления в домах, которые пойдут под снос.

По любым вопросам каждый участник реновации может обратиться в штаб по контролю над реализацией программы, в управу или префектуру, подчеркнул Ладочкин. «Ни в коем случае нельзя полагаться на помощь сторонних юридических организаций», — предупредил он.

Ранее сообщалось, что в первом доме, который заселяется в рамках реновации, открыт информационный центр для переселенцев, работающий каждый день с 8 утра до 9 вечера без выходных. Дом расположен по адресу: ул. 5-я Парковая, д. 62Б.

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