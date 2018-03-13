Участников программы реновации предупредили о жуликах

В Москве появились жулики, которые пытаются «заработать» на программе реновации — об этом «Интерфаксу» рассказал член Общественной палаты Сергей Ладочкин.

Мошенники берут деньги за псевдоконсультации, некую юридическую помощь и даже подбор новой квартиры, пояснил он. Находят «клиентов» аферисты, расклеивая объявления в домах, которые пойдут под снос.

По любым вопросам каждый участник реновации может обратиться в штаб по контролю над реализацией программы, в управу или префектуру, подчеркнул Ладочкин. «Ни в коем случае нельзя полагаться на помощь сторонних юридических организаций», — предупредил он.