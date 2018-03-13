Ассоциацию банков Узбекистана возглавил бывший первый вице-премьер
Финансовую организацию возглавил 72-летний Бахтиер Хамидов.
Финансовую организацию возглавил 72-летний Бахтиер Хамидов.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Генеральным директором Ассоциации банков Узбекистана назначен Бахтияр Султанович Хамидов.
Об этом сообщает UzNews.uz со ссылкой на собственный источник в ведомстве.
На этой должности сменил Сайдулло Парходбековича Абдуллаева, занимавшего данный пост с 2005 года.
Бахтиеру Хамидову 72 года.
Ранее он работал первым заместителем
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