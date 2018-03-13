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15:41 (мск), источник: Sputnik

Ассоциацию банков Узбекистана возглавил бывший первый вице-премьер

Финансовую организацию возглавил 72-летний Бахтиер Хамидов.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Генеральным директором Ассоциации банков Узбекистана назначен Бахтияр Султанович Хамидов.

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Об этом сообщает UzNews.uz со ссылкой на собственный источник в ведомстве.

На этой должности сменил Сайдулло Парходбековича Абдуллаева, занимавшего данный пост с 2005 года.

Бахтиеру Хамидову 72 года.

Ранее он работал первым заместителем премьер-министра, министром финансов, министром макроэкономики и статистики, хокимом Кашкадарьинской области, а также председателем правления «Узжилсбербанка» (сейчас «Ипотека-банк»).

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