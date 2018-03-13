Говорухин не намерен отвечать на обвинения журналистки в домогательствах

Источник: РИА "Новости"

Ранее журналистка «Радио Свобода» Дарья Комарова заявила, что Говорухин предлагал ей роль в фильме в обмен на близкие отношения. По словам Комаровой, инцидент произошел в 2012 году в Чебоксарах во время интервью.

«Я понятия не имею (какие цели преследует журналистка — ред.) и не хочу этим заниматься… Я думаю, тут какие-то другие цели, но меня это мало волнует. Я сейчас пока нездоров, я в больнице, так что мне вообще не до них», — заявил РИА Новости Говорухин.

Он также отметил, что не будет привлекать журналистку к ответственности за ее заявления.

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Ранее продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова обвинили в домогательствах депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого. Девушки отметили, что направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Как ранее заявил глава комиссии ГД по этике Отари Аршба, полученные документы рассмотрят после 18 марта.