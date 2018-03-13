В Омске не хватает 13 школ, чтобы ликвидировать вторую смену

На часах двенадцать ночи, а в квартире Виктории звучат стихи Пушкина, потом рассказ на английском языке. И так почти каждый вечер с тех пор, как ее сын начал учиться во вторую смену.

Виктория Щербакова, мама ученика второго класса школы № 94:

— У него оценки хуже стали из-за того, что делать уроки поздно вечером тяжело. Сын мне постоянно говорит: «Мама, я устал, больше не могу». И я вижу, что ему сложно от 25 отнять 3, хотя в первой половине дня он легко трехзначные числа в уме складывает и вычитает.

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Конечно, мальчик свободен утром, но в это время помогать делать уроки и контролировать ребенка родители не могут — оба на работе. И спортивную секцию, которую можно посещать в первой половине дня, найти непросто.

Виктория Щербакова:

— Мы с четырех лет ходили на плавание, а сейчас пришлось бросить. Утренних и поздних вечерних групп у нас просто нет.

Нет и возможности постоянно отпрашиваться с работы, чтобы отвести ребенка в школу — жалуются работающие родители. А медики, в том числе и заслуженный врач России Геннадий Онищенко, уверены, что пик активности детей приходится на утро, именно в это время легче дается процесс обучения и запоминается информация. Однако в Омске 20% школьников сейчас занимаются во вторую смену.

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Чиновники не видят в этом большой проблемы. И говорят, что закон не нарушают.

Инна Елецкая, руководитель департамента образования:

— В ближайшее время мы не можем отказаться от второй смены. Нужно понимать, что Омск — город-миллионник и у него потребность в учреждениях образования высокая. Но вместе с тем учебный процесс осуществляется в строгом соответствии с требованиями СанПиНа.

Региональный Минстрой не стал даже подавать заявку в 2018 году на участие в федеральной программе «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях». Ее цель — к 2025 году организовать обучение во всех школах страны только в первую смену.

Соответствующее распоряжение Владимир Путин подписал еще четыре года назад. Но единственная возможность его исполнить — это построить новые учреждения. Федеральные средства на эти цели выделяются, затраты компенсируются на 100%. Но, чтобы получить эти деньги, регионы должны сами сначала возвести школы за свой счет. Таких денег в бюджете Омской области просто нет.

Микрорайон Пригородный, в котором живут Виктория с сыном, растет и расширяется. Застройщики сдают новые дома, а школа по-прежнему остается одна. В этом году первых классов набрали сразу пять вместо трех. И так почти везде.

Региональное министерство образования посчитало, что для того, чтобы все дети учились в одну смену, необходимо создать 33 тысячи новых мест. То есть нужно открыть 58 школ, из них 13 в Омске и 45 в районах. Но за три года в регионе было построено только два средних образовательных учреждения: № 7 в 2015 году и № 53 в 2016. А в 2017 — ни одного.

Так что пока количество детей, которые вынуждены посещать школу после обеда, не уменьшается, а напротив, растет.