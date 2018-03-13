В Омске не хватает 13 школ, чтобы ликвидировать вторую смену
Президент России дал распоряжение о том, чтобы все дети учились только с 8 утра до 14−15 часов. Но удастся ли выполнить его поручение в Омске, пока неизвестно.
Президент России дал распоряжение о том, чтобы все дети учились только с 8 утра до 14−15 часов. Но удастся ли выполнить его поручение в Омске, пока неизвестно.
На часах двенадцать ночи, а в квартире Виктории звучат стихи Пушкина, потом рассказ на английском языке. И так почти каждый вечер с тех пор, как ее сын начал учиться во вторую смену.
Виктория Щербакова, мама ученика второго класса школы № 94:
— У него оценки хуже стали
Конечно, мальчик свободен утром, но в это время помогать делать уроки и контролировать ребенка родители не могут — оба на работе. И спортивную секцию, которую можно посещать в первой половине дня, найти непросто.
Виктория Щербакова:
— Мы с четырех лет ходили на плавание, а сейчас пришлось бросить. Утренних и поздних вечерних групп у нас просто нет.
Нет и возможности постоянно отпрашиваться с работы, чтобы отвести ребенка в школу — жалуются работающие родители. А медики, в том числе и заслуженный врач России Геннадий Онищенко, уверены, что пик активности детей приходится на утро, именно в это время легче дается процесс обучения и запоминается информация. Однако в Омске 20% школьников сейчас занимаются во вторую смену.
Чиновники не видят в этом большой проблемы. И говорят, что закон не нарушают.
Инна Елецкая, руководитель департамента образования:
— В ближайшее время мы не можем отказаться от второй смены. Нужно понимать, что Омск —
Региональный Минстрой не стал даже подавать заявку в 2018 году на участие в федеральной программе «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях». Ее цель — к 2025 году организовать обучение во всех школах страны только в первую смену.
Соответствующее распоряжение Владимир Путин подписал еще четыре года назад. Но единственная возможность его исполнить — это построить новые учреждения. Федеральные средства на эти цели выделяются, затраты компенсируются на 100%. Но, чтобы получить эти деньги, регионы должны сами сначала возвести школы за свой счет. Таких денег в бюджете Омской области просто нет.
Микрорайон Пригородный, в котором живут Виктория с сыном, растет и расширяется. Застройщики сдают новые дома, а школа
Так что пока количество детей, которые вынуждены посещать школу после обеда, не уменьшается, а напротив, растет.
Материал предоставлен газетой «Ва-Банкъ».
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