В Башкирии утверждены изменения в условия содержания детей-сирот в медорганизациях
УФА, 13 мар 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Сегодня на очередном заседании Президиума Правительства Башкортостана было утверждено положение об условиях содержания
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