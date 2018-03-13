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15:17 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии утверждены изменения в условия содержания детей-сирот в медорганизациях

УФА, 13 мар 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Сегодня на очередном заседании Президиума Правительства Башкортостана было утверждено положение об условиях содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно в медицинских организациях государственной системы здравоохранения.

«Приняты очень важные поправки в действующее положение, — отметил министр здравоохранения региона Анвар Бакиров. — Дети находятся под присмотром специалистов до полного завершения медицинского освидетельствования. То есть дети из вышеперечисленных категорий находятся в специальных домах ребенка, а не в профильных детских учреждениях. Работа эта проводится на принципах семейного воспитания. В группах будет не более шести детей. По сути, эти группы будут очень похожи на многодетные семьи, чтобы дети могли лучше социализироваться в своей дальнейшей жизни. А как показывает практика, к четвертому году жизни большинство таких детей обретают свою патронатную или родную семью».

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