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15:28 (мск), источник: Nakanune.ru

Роспотребнадзор нашёл нарушения в одной из екатеринбургских больниц

Депутат Госудумы Андрей Альшевских сообщил о некачественном питании больных в екатеринбургской ГКБ № 6. В приёмную депутата с жалобой обратились пациенты, об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

«Процитирую заявителя: «Утром — каша на воде, в обед — пустой суп, на второе — непонятная масса, ужин — каша на воде. Недостаток в еде покрывается хлебом, который был в неограниченном количестве», — пишет депутат.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку и подтвердили факт нарушения.

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