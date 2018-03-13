Роспотребнадзор нашёл нарушения в одной из екатеринбургских больниц
Депутат Госудумы Андрей Альшевских сообщил о некачественном питании больных в екатеринбургской ГКБ № 6. В приёмную депутата с жалобой обратились пациенты, об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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