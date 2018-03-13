Омбудсмен по правам человека сравнил выбросы в Омске с катастрофой в Индии, где погибли 18 тыс. человек

Виновников выбросов этилмеркаптана, которыми омичи дышали весь март 2017-го, ищут уже больше года.

Напомним, тогда природоохранные ведомства сначала заявили о 400-кратном превышении ядовитого вещества в воздухе. Потом эту информацию даже пытались опровергнуть, заявив, что в городе вообще нет приборов, способных отследить именно это вещество. После и вовсе заверили, что оно хоть и плохо пахнет для человека безвредно.

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Пока местные жители жаловались на сильные головные боли и ухудшение самочувствия, к поискам виновника утечки химикатов подключились региональные прокуратура, следком, минприроды. Впрочем, пока предприятие, откуда произошла утечка не найдено.

Этой проблеме посвятил свой итоговый доклад за 2017 год уполномоченный по правам человека Виктор Локичев.

— Анализируя хронологию мартовских событий, можно сделать в какой-то мере парадоксальный вывод: нам всем крупно повезло, — цитируют доклад омбудсмена «Коммерческие вести». — Повезло потому, что терпение жителей города не перешло черту открытого выражения протеста по поводу бездействия государственных органов. Повезло потому, что в атмосферу попало не такое токсичное вещество, как, например, хлор или аммиак, которых достаточно на предприятиях, расположенных в городской черте. Немыслимо даже представить, что могло произойти, если бы содержание этих газов в воздухе города-миллионника превысило 400-кратную предельно допустимую концентрацию, как в случае с этилмеркаптаном.

Виктор Лохичев сравнил выбросы в Омске в Бхопальской катастрофой. По его мнению, если бы произошла утечка не этилмеркаптана, а более опасного вещества, итог был бы куда более трагичным.