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15:45 (мск), источник: ЕАН

Директором Шарташского лесопарка стал Артур Зиганшин

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев по результатам собеседования назначил директором Шарташского лесопарка члена совета свердловского отделения «Деловой России» Артура Зиганшина.

Сам Зиганшин пока не смог прокомментировать свое назначение, сославшись на занятость. Отметим, директор выбирался в ходе открытого конкурса, до этапа собеседования с главой региона помимо Зиганшина дошел председатель реготделения «Деловой России» Леонид Гункевич.

Агентство ЕАН прогнозировало, что контроль над лесопарком получит указанное бизнес-объединение, еще до того, как участники подали заявки. Тем не менее круг реальных интересантов проекта, скорее всего, шире.

Одними из инвесторов преображения Шарташа могут стать девелоперы Игорь Заводовский и Константин Погребинский.

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«Денег в бюджете на многомиллиардные проекты реконструкции общественных пространств, разумеется, нет. Тут нужен серьезный частный инвестор. Насколько мне известно, основателям “Малышева, 73” было сделано предложение поучаствовать в проекте. У Заводовского на Шарташе дом, кроме того, им проект может быть интересен финансово. Понятно, что инвестиции нужно отбивать и отбивать не на шашлыках и шезлонгах. Так что, скорее всего, все закончится застройкой побережья», — рассказал ЕАН источник в бизнес-сообществе.

«Благоустройство территорий — это приоритетное направление работы, обозначенное президентом Российской Федерации. Я вас поздравляю, вы одержали победу в конкурсе», — сказал Евгений Куйвашев Зиганшину.

Предприниматель пообещал оправдать доверие губернатора. По его словам, еще несколько лет назад он принял решение уйти из управления бизнесом и перейти на работу в органы исполнительной власти. Артур Зиганшин пробовал силы в конкурсе на должность министра инвестиций и развития Свердловской области, участвовал в конкурсе «Лидеры России».

Контракт с директором Шарташского лесопарка будет заключен на один год.

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