Директором Шарташского лесопарка стал Артур Зиганшин

Сам Зиганшин пока не смог прокомментировать свое назначение, сославшись на занятость. Отметим, директор выбирался в ходе открытого конкурса, до этапа собеседования с главой региона помимо Зиганшина дошел председатель реготделения «Деловой России» Леонид Гункевич.

Агентство ЕАН прогнозировало, что контроль над лесопарком получит указанное бизнес-объединение, еще до того, как участники подали заявки. Тем не менее круг реальных интересантов проекта, скорее всего, шире.

Одними из инвесторов преображения Шарташа могут стать девелоперы Игорь Заводовский и Константин Погребинский.

«Денег в бюджете на многомиллиардные проекты реконструкции общественных пространств, разумеется, нет. Тут нужен серьезный частный инвестор. Насколько мне известно, основателям “Малышева, 73” было сделано предложение поучаствовать в проекте. У Заводовского на Шарташе дом, кроме того, им проект может быть интересен финансово. Понятно, что инвестиции нужно отбивать и отбивать не на шашлыках и шезлонгах. Так что, скорее всего, все закончится застройкой побережья», — рассказал ЕАН источник в бизнес-сообществе.

«Благоустройство территорий — это приоритетное направление работы, обозначенное президентом Российской Федерации. Я вас поздравляю, вы одержали победу в конкурсе», — сказал Евгений Куйвашев Зиганшину.

Предприниматель пообещал оправдать доверие губернатора. По его словам, еще несколько лет назад он принял решение уйти из управления бизнесом и перейти на работу в органы исполнительной власти. Артур Зиганшин пробовал силы в конкурсе на должность министра инвестиций и развития Свердловской области, участвовал в конкурсе «Лидеры России».