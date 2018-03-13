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15:48 (мск), источник: dostup1.ru

В Карабаше повышен уровень экологической опасности из-за погоды

Предупреждение о НМУ также продлено еще для ряда южноуральских городов.

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В Карабаше (Челябинская область) повышен уровень экологической опасности — неблагоприятные метеоусловия II степени опасности обещают местным жителям повышенную вероятность смога и появления неприятных запахов в приземном слое атмосферы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

НМУ второй степени сохранится на территории муниципалитета как минимум до вечера вторника, 13 марта. Впрочем, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, но вновь первой степени опасности, в городе, скорее всего, сохранятся до 14-го, как и в Челябинске и ряде других муниципалитетов, где особый режим наблюдается с 9 марта.

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НМУ представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов (слабого ветра неблагоприятного направления и инверсии — то есть увеличения температуры с высотой, препятствующего вертикальным перемещениям воздуха и способствующего образованию дымки, тумана и облаков), которые способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы, в связи с чем возможно ухудшение качества воздуха. Напомним, на предстоящие сутки синоптики обещают слабый северо-западный ветер.

Снижение загрязнения воздушного бассейна в период НМУ является обязательной частью деятельности предприятий по охране атмосферного воздуха, установленной законодательством РФ. Руководители предприятий должны организовать мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу, чтобы снизить уровень загазованности воздуха.

В период НМУ практически не происходит рассеивания примесей в атмосферном воздухе. Промвыбросы и, в особенности, отработавшие газы автомобильных двигателей скапливаются непосредственно в приземном слое атмосферы — на уровне дыхания людей. Опасность выбросов автотранспорта обусловлена их токсичностью, а также близостью источников загрязнения к жилым районам. Таким образом, в дни НМУ повышается вероятность ощущения запахов примесей в воздухе города, а также ухудшения состояния здоровья у некоторых людей. Каждый человек с хроническим заболеванием должен заранее получить рекомендации врача о мерах профилактики ухудшения самочувствия при изменениях погоды.

1. ​ При отсутствии крайней необходимости не выходить из дома.
2. ​ Отказаться от проветривания квартир, офисов, учреждений образования, здравоохранения, культуры и др. Использовать проветриватели-очистители воздуха.
3. ​ Провести внеплановую влажную уборку помещений.
4. ​ При возможности выехать в загородную зону.
5. ​ Заменить физические занятия школьников, студентов на открытом воздухе занятиями в спортзале или перенести занятия на другой день. Отменить спортивные пробежки.
6. ​ Заменить прогулки детей детских дошкольных учреждений на открытом воздухе занятиями без физической нагрузки в помещениях при плотно закрытых окнах.
7. ​ Отменить спортивные состязания на открытом воздухе в городской черте.
8. ​ Усилить контроль эффективности работы систем вентиляции, кондиционирования воздуха.
9. ​ Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при работах на открытом воздухе строителям, дорожникам, работникам по обслуживанию инженерных сетей и др.

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