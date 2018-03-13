Морозная ночь: в Уфе побит температурный рекорд
В последний раз так холодно в башкирской столице было более полувека назад.
В последний раз так холодно в башкирской столице было более полувека назад.
В ночь на вторник, 13 марта, в Уфе был зафиксирован абсолютный минимум температуры воздуха для начала марта. Температура понизилась до -26,8. До этого самая низкая температура воздуха -25,1 наблюдалась ночью 13 марта 1960 года, сообщает Башгидрометцентр.
Согласно сообщению синоптиков, на метеостанции
В ряде районов Башкирии температура воздуха понизилась до -19,-26, в отдельных районах до -27,-30. Самой холодной точкой на карте республики стало село Кананикольское в Зилаирском района — там температура воздуха понизилась до -30,2, сообщает Башгидрометцентр.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.