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15:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Морозная ночь: в Уфе побит температурный рекорд

В последний раз так холодно в башкирской столице было более полувека назад.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 55% 756 мм рт. ст. 10 м/с

В ночь на вторник, 13 марта, в Уфе был зафиксирован абсолютный минимум температуры воздуха для начала марта. Температура понизилась до -26,8. До этого самая низкая температура воздуха -25,1 наблюдалась ночью 13 марта 1960 года, сообщает Башгидрометцентр.

Согласно сообщению синоптиков, на метеостанции Уфа-Аэропорт температура воздуха опустилась до -25,8. В городе, на станции наблюдения по улице Рихарда Зорге, 25/2, минимальная отметка была зафиксирована на уровне -16,8.

В ряде районов Башкирии температура воздуха понизилась до -19,-26, в отдельных районах до -27,-30. Самой холодной точкой на карте республики стало село Кананикольское в Зилаирском района — там температура воздуха понизилась до -30,2, сообщает Башгидрометцентр.

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