Морозная ночь: в Уфе побит температурный рекорд

В ночь на вторник, 13 марта, в Уфе был зафиксирован абсолютный минимум температуры воздуха для начала марта. Температура понизилась до -26,8. До этого самая низкая температура воздуха -25,1 наблюдалась ночью 13 марта 1960 года, сообщает Башгидрометцентр.

Согласно сообщению синоптиков, на метеостанции Уфа-Аэропорт температура воздуха опустилась до -25,8. В городе, на станции наблюдения по улице Рихарда Зорге, 25/2, минимальная отметка была зафиксирована на уровне -16,8.