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20:18 (мск), источник: "Российская газета"

Иркутские химики создали средство от свиного гриппа

Ученые Иркутского института химии им. Фаворского Сибирского отделения РАН синтезировали вещество, защищающее от вирусов гриппа, в том числе свиного (H1N1). Об этом сообщили в пресс-службе Иркутского научного центра СО РАН.

По словам старшего научного сотрудника, кандидата фармацевтических наук Яны Костыро, средство было получено в ходе исследований по модификации углеводов, извлеченных из растительного сырья и синтезированных микроорганизмами. Это олигосахарид (полимерный углевод), который, как выяснилось, обладает выраженной противовирусной активностью.

Это свойство препарата исследовали на клеточных культурах и лабораторных мышах в институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в Новосибирске. В результате удалось установить, что средство имеет профилактический эффект — у мышей, которым закапывали в носы препарат, а потом заражали вирусом гриппа, болезнь не развивалась. Животные оставались здоровыми.

В настоящее время иркутские химики устанавливают структуру вещества и нарабатывают опытные партии для дальнейших исследований. Новосибирские ученые продолжают изучение противовирусной активности и безопасности нового соединения. По мнению специалистов, если результаты будут положительным, можно будет проводить доклинические исследования.

Однако чтобы соединение превратилось в лекарство и появилось в аптеках, предстоит еще немалая работа и потребуется много времени.

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