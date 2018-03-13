В досрочной сдаче ЕГЭ примут участие почти девятьсот волгоградцев

В основном, это выпускники прошлых лет, желающие улучшить прошлый результат или сдать дополнительные предметы.

Как сообщают в региональном комитете образования, экзамены пройдут на двух площадках: в Волгоградском технологическом колледже, а в Волжском — в школе № 30 имени Медведева.

Первыми экзаменами досрочной волны станут информатика и география. 21 марта, эти предметы будут сдавать 95 человек. Второй экзамен по русскому языку пройдет 23 марта, его собираются сдавать 524 человека. Экзамен по математике состоится 30 марта. Из 512 человек 496 выпускников выбрали профильный уровень для поступления в специализированные вузы.

Добавим, большинство одиннадцатиклассников будут сдавать экзамены в основной период ЕГЭ-2018 — с 28 мая по 2 июля. В нем примут участие около 10 тысяч волгоградских школьников. В регионе будут работать 74 пункта проведения экзаменов.