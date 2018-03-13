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17:06 (мск), источник: Sputnik

Центр тестирования опубликовал варианты вступительных заданий в вузы

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Государственный центр тестирования (ГЦТ) опубликовал примерные варианты тестовых заданий для вступительных экзаменов в бакалавриат высших образовательных учреждений, сообщает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik

На сайте ГЦТ размещены тесты по узбекскому, каракалпакскому, русскому языку и литературе, математике, информатике, физике, химии, биологии, географии, истории, а также английскому, немецкому и французскому языку.

«Предлагаемые вниманию варианты составлены в соответствии с кодификатором требований и спецификацией тестовых заданий. Они дадут возможность учителям, абитуриентам и широкой общественности ознакомиться со структурой будущих экзаменов, количеством и формой заданий, с уровнем их сложности», — отметили в центре.

Представители ГТЦ уверены, что наряду с другими методическими изданиями, эти сведения позволят выпускникам выработать стратегию подготовки к тестовым испытаниям.

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Напомним, что в этом году впервые в истории страны тестовые испытания будут проводиться с 1 по 15 августа, а результаты экзаменов — публиковаться на следующий день после их проведения на официальном веб-сайте Государственного центра тестирования.

Все экзамены пройдут по новой схеме, когда сам процесс сдачи будет организован в крупных павильонах с обязательным наличием видеокамер, записывающих все происходящее. В столице, например, таким местом станет Узэкспоцентр.

При проверке абитуриентов перед тестами будут использоваться специальные средства идентификации личности, оборудование видеофиксации, металлодетекторы и мониторы.

В последние годы в стране отмечается ежегодный прирост числа абитуриентов на 10%. В частности, в 2016 году поступали 663 тысячи человек, в 2017 году — более 729 тысяч абитуриентов. В 2018 году ожидается, что документы для поступления в высшие образовательные учреждения сдадут свыше 810 тысяч абитуриентов.

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