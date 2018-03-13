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17:36 (мск), источник: ЮГА.ру

Минприроды РФ признало нарушения лесного законодательства в Краснодарском крае

Министерство природных ресурсов России подтвердило нарушения лесного законодательства в ответ на запрос WWF России.

Источник: ЮГА.ру

Как сообщает пресс-служба WWF России, фонд получил письмо из Минприроды России, в котором сообщается, что в ходе внеплановой проверки были выявлены факты нарушения лесного законодательства РФ. А именно — нарушение правового режима особо защитных участков лесов, правил пожарной безопасности в лесах, правил санитарной безопасности, заготовки древесины в лесничествах и лесопарках.

По результатам проверки Департамент лесного хозяйства по ЮФО направил предписание об устранении выявленных нарушений в адрес Минприроды Краснодарского края. Также должностных лиц привлекут к дисциплинарной ответственности.

«Мы надеемся на дальнейшее эффективное взаимодействие с Министерством природных ресурсов Краснодарского края и другими органами власти, которое поможет устранить нарушения законодательства при лесопользовании в регионе. Это сложная комплексная проблема, и только общие усилия помогут ее решить», — прокомментировала координатор проектов Лесной программы регионального отделения WWF России «Российский Кавказ» Елена Черкасова.

В июне 2017 года Всемирный фонд дикой природы (WWF) провел общественную проверку соблюдения требований лесного законодательства и выявил многочисленные нарушения. Результаты проверки неоднократно направлялись в Министерство природных ресурсов Краснодарского края, однако обращения были проигнорированы. После этого WWF России обратился в Минприроды России и прокуратуру Краснодарского края с просьбой организовать проверку всех выявленных признаков нарушений.

Как сообщали Юга.ру, полиция завела дело о вырубках в Сочинском национальном парке. В августе 2017 года Всемирный фонд дикой природы WWF обнаружил, что заповедные участки Сочинского нацпарка продаются под рубку через аукционы, организованные министерством природных ресурсов Краснодарского края.

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