Минприроды РФ признало нарушения лесного законодательства в Краснодарском крае
Министерство природных ресурсов России подтвердило нарушения лесного законодательства в ответ на запрос WWF России.
Министерство природных ресурсов России подтвердило нарушения лесного законодательства в ответ на запрос WWF России.
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По результатам проверки Департамент лесного хозяйства по ЮФО направил предписание об устранении выявленных нарушений в адрес Минприроды Краснодарского края. Также должностных лиц привлекут к дисциплинарной ответственности.
«Мы надеемся на дальнейшее эффективное взаимодействие с Министерством природных ресурсов Краснодарского края и другими органами власти, которое поможет устранить нарушения законодательства при лесопользовании в регионе. Это сложная комплексная проблема, и только общие усилия помогут ее решить», — прокомментировала координатор проектов Лесной программы регионального отделения WWF России «Российский Кавказ» Елена Черкасова.
В июне 2017 года Всемирный фонд дикой природы (WWF) провел общественную проверку соблюдения требований лесного законодательства и выявил многочисленные нарушения. Результаты проверки неоднократно направлялись в Министерство природных ресурсов Краснодарского края, однако обращения были проигнорированы. После этого WWF России обратился в Минприроды России и прокуратуру Краснодарского края с просьбой организовать проверку всех выявленных признаков нарушений.
Как сообщали Юга.ру, полиция завела дело о вырубках в Сочинском национальном парке. В августе 2017 года Всемирный фонд дикой природы WWF обнаружил, что заповедные участки Сочинского нацпарка продаются под рубку через аукционы, организованные министерством природных ресурсов Краснодарского края.
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