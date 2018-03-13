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16:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже на одном концерте соберутся Владимир Левкин, Илья Зудин и Ирина Салтыкова

Звезды 90-х выступят 17 марта.

17 марта в Воронеже пройдет масштабная дискотека «Движуха 90-х». Организаторы представления обещают несколько часов музыкального драйва под любимые хиты того времени, которые большинство помнит наизусть.

Перед воронежцами выступят Владимир Левкин (солист «золотого состава» группы «На-На»), Ирина Салтыкова, Лена Катина (одна из солисток группы «Тату»), Юлия Беретта (одна из экс-солисток группы «Стрелки»), Гарик Богомазов (экс-солист группы «Отпетые мошенники»), группа «Краски», Жан Милимеров (бывший участник группы «Премьер-Министр»), Илья Зудин (выступавший в группе «Динамит»).

Концерт пройдет 17 марта в Event-Hall (12+).

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