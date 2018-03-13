В Воронеже на одном концерте соберутся Владимир Левкин, Илья Зудин и Ирина Салтыкова
Звезды 90-х выступят 17 марта.
Звезды 90-х выступят 17 марта.
17 марта в Воронеже пройдет масштабная дискотека «Движуха 90-х». Организаторы представления обещают несколько часов музыкального драйва под любимые хиты того времени, которые большинство помнит наизусть.
Перед воронежцами выступят Владимир Левкин (солист «золотого состава» группы «На-На»), Ирина Салтыкова, Лена Катина (одна из солисток группы «Тату»), Юлия Беретта (одна из
Концерт пройдет 17 марта в
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