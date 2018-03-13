Плюсовые температуры воздуха в Самарской области ожидаются не раньше 27 марта
Плюсовые среднесуточные температуры воздуха в Самарской области ожидаются в период с 27 марта по 4 апреля, прогнозируют синоптики.
Плюсовые среднесуточные температуры воздуха в Самарской области ожидаются в период с 27 марта по 4 апреля, прогнозируют синоптики.
Пока же в регионе перекрываются абсолютные минимумы температуры воздуха. По словам начальника отдела метпрогнозов Приволжского УГМС Татьяны Кожевниковой, подобные низкие температуры воздуха −25…−30° были зафиксированы
«Погоду Самарской области в эти дни определяли гребни антициклонов, сформировавшиеся в холодном арктическом воздухе северных широт. Минимальные температуры воздуха в ночные часы достигали местами 33 градусов мороза», — отметила Татьяна Кожевникова.
Что касается ближайших дней, то, по прогнозам синоптиков
16 марта облачно с прояснениями, небольшой и умеренный снег, слабая метель, ветер
В целом, по сведению Гидрометцентра России, во второй декаде марта средняя температура воздуха ожидается на 4° ниже средних многолетних значений.
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