Плюсовые температуры воздуха в Самарской области ожидаются не раньше 27 марта

Источник: AP 2018

Пока же в регионе перекрываются абсолютные минимумы температуры воздуха. По словам начальника отдела метпрогнозов Приволжского УГМС Татьяны Кожевниковой, подобные низкие температуры воздуха −25…−30° были зафиксированы 10—13 марта только в 1948, 1956, 1960, 2012 годах.

«Погоду Самарской области в эти дни определяли гребни антициклонов, сформировавшиеся в холодном арктическом воздухе северных широт. Минимальные температуры воздуха в ночные часы достигали местами 33 градусов мороза», — отметила Татьяна Кожевникова.

Что касается ближайших дней, то, по прогнозам синоптиков 14—15 марта ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер южный, юго-восточный 5−12 м/с, температура воздуха ночью −13…−21°, местами −22…−27°, днем −3…−9°.

16 марта облачно с прояснениями, небольшой и умеренный снег, слабая метель, ветер юго-восточный, южный 7−12 м/с, температура воздуха ночью −5…−10°, днем +1…-4°.