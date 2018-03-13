В Самаре оштрафовали воспитательницу, заставлявшую детей мыть унитазы

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года прокуратура начала проверку по заявлению родителей воспитанника одного из детских садов города. Мальчик сообщил, что он и другой ребенок мыли унитазы во время тихого часа по требованию воспитателя. По данным прокуратуры, факты, изложенные ребенком, нашли свое подтверждение. Через несколько дней после начала проверки, воспитатель уволилась из детсада.