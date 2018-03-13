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16:50 (мск), источник: РИА Новости

В Самаре оштрафовали воспитательницу, заставлявшую детей мыть унитазы

САМАРА, 13 мар — РИА Новости. Воспитателя из детского сада в Самаре, которая заставляла воспитанников мыть унитазы, оштрафовали на 300 рублей, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры региона.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года прокуратура начала проверку по заявлению родителей воспитанника одного из детских садов города. Мальчик сообщил, что он и другой ребенок мыли унитазы во время тихого часа по требованию воспитателя. По данным прокуратуры, факты, изложенные ребенком, нашли свое подтверждение. Через несколько дней после начала проверки, воспитатель уволилась из детсада.

«По результатам прокурорской проверки… возбуждено административное дело в отношении воспитателя по статье 19.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (самоуправство). Постановлением мирового судьи… она признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 300 рублей», — говорится в сообщении.

Прокурор Кировского района города Денис Авдеев ранее рассказал РИА Новости, что заведующая детсадом получила выговор. По данным прокуратуры, дисциплинарное взыскание на заведующую было наложено за отсутствие должного контроля за работой подчиненных работников.

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