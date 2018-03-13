В ближайшие два года в Нижнем Новгороде построят три детсада
Два из них появятся в Приокском районе.
Два из них появятся в Приокском районе.
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов сегодня заявил, что количество ясельных мест в городе значительно увеличится уже в ближайшие годы. Это будет сделано не за счет уплотнения существующих детсадов, а за счет пристроев. К 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 9 таких проектов.
В свою очередь директор департамента строительства администрации города Юрий Щеголев добавил, что по решению правительства РФ регионам выделяются средства на строительство детских дошкольных учреждений для удовлетворения спроса родителей на ясельные группы.
— Уже решен вопрос по одному детскому саду на 300 мест в Приокском районе, который после определения подрядной организации начнем строить в этом году, — отметил Щеголев. — Также детский сад должен появиться на проспекте Гагарина в районе Сельхозакадемии и еще один — на Мещерском озере. Если учитывать пристрои, то получается порядка одной тысячи дополнительных мест должно быть создано в этих дошкольных учреждениях в течение двух лет.
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