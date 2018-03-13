Прокуратура Греции обвинила Ивана Саввиди в нарушении спортивных процедур

«Саввиди предъявлено обвинение в нарушении спортивных регламентов. Не более. Ни о каких угрозах и оружии речь не идет», — рассказала ТАСС представитель пресс-службы «Группы Агроком».

Уполномоченный по правам предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза сообщил, что готов при необходимости защищать Саввиди.

Как сообщали Юга.ру, 11 марта Саввиди выбежал на поле во время матча чемпионата Греции между принадлежащим ему клубом ПАОК и клубом АЕК. Он начал угрожать арбитрам, которые не засчитали гол его команды из-за офсайда. На фотографиях видно, что на ремне у президента ПАОКа была кобура с пистолетом.

Греческая полиция выдала ордер на арест Саввиди.