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17:25 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Прокуратура Греции обвинила Ивана Саввиди в нарушении спортивных процедур

Прокуратура Греции обвинила ростовского бизнесмена и владельца греческого ФК «ПАОК» Ивана Саввиди в нарушении спортивных процедур. Саввиди во время матча выбежал на футбольное поле с пистолетом в кобуре.

«Саввиди предъявлено обвинение в нарушении спортивных регламентов. Не более. Ни о каких угрозах и оружии речь не идет», — рассказала ТАСС представитель пресс-службы «Группы Агроком».

Уполномоченный по правам предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза сообщил, что готов при необходимости защищать Саввиди.

Как сообщали Юга.ру, 11 марта Саввиди выбежал на поле во время матча чемпионата Греции между принадлежащим ему клубом ПАОК и клубом АЕК. Он начал угрожать арбитрам, которые не засчитали гол его команды из-за офсайда. На фотографиях видно, что на ремне у президента ПАОКа была кобура с пистолетом.

Греческая полиция выдала ордер на арест Саввиди.

Иван Саввиди с 2002 по 2005 год был президентом ФК «Ростов», а с 2006 по 2008 год занимал должность президента ростовского ФК «СКА». Саввиди является создателем и основным владельцем ООО «Группа Агроком», в состав которого входят ЗАО «Донской табак» (крупнейший отечественный производитель табачных изделий), ООО «Ростовский колбасный завод — ТАВР» и др. В 2016—2017 году его компания «Группа Агроком» спонсировала «Ростов».

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