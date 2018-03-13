Автобусный маршрут на Васильевском острове изменится до середины апреля

Маршрут автобусов № 158 на Васильевском острове в Петербурге изменится на один месяц, сообщает пресс-служба правительства города.

С 14 марта по 16 апреля автобус будет двигаться от терминалов пассажирского порта через Мичманскую улицу в сторону улицы Кораблестроителей и до конечной остановки «Наличная улица».