Автобусный маршрут на Васильевском острове изменится до середины апреля
На месте пройдут работы по прокладке газопровода.
На месте пройдут работы по прокладке газопровода.
Маршрут автобусов № 158 на Васильевском острове в Петербурге изменится на один месяц, сообщает
С 14 марта по 16 апреля автобус будет двигаться от терминалов пассажирского порта через Мичманскую улицу в сторону улицы Кораблестроителей и до конечной остановки «Наличная улица».
Трасса в обратном направлении останется прежней.
Транспортная схема будет изменена
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