В Краснодаре в день выборов будет бесплатный проезд в общественном транспорте
Горожане смогут без проблем добраться до избирательных участков.
Горожане смогут без проблем добраться до избирательных участков.
В день выборов президента России 18 марта жители города смогут ездить на общественном транспорте бесплатно. Никаких документов для этого предъявлять не требуется.
— Чтобы всем было комфортнее добираться до избирательных участков, принято решение сделать проезд в муниципальном общественном транспорте Краснодара бесплатным, — сказал директор департамента транспорта Владимир Архипов.
Целый день можно будет бесплатно ездить на автобусах, троллейбусах и трамваях. Маршрутки в этот список не входят.
Общественный транспорт в городе будет работать по расписанию рабочего дня. Всего для перевозки граждан в этот день выйдут 152 трамвая, 136 троллейбусов, 147 автобусов.
Ранее сайт kuban.kp.ru сообщал, что краснодарцы жалуются на сбои при оплате проезда с телефона. В КТТУ отвечают, что система еще не доработана.
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