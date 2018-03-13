В Краснодаре в день выборов будет бесплатный проезд в общественном транспорте

В день выборов президента России 18 марта жители города смогут ездить на общественном транспорте бесплатно. Никаких документов для этого предъявлять не требуется.

— Чтобы всем было комфортнее добираться до избирательных участков, принято решение сделать проезд в муниципальном общественном транспорте Краснодара бесплатным, — сказал директор департамента транспорта Владимир Архипов.

Целый день можно будет бесплатно ездить на автобусах, троллейбусах и трамваях. Маршрутки в этот список не входят.

Общественный транспорт в городе будет работать по расписанию рабочего дня. Всего для перевозки граждан в этот день выйдут 152 трамвая, 136 троллейбусов, 147 автобусов.