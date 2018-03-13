Мирзиёев издал постановление о пропаганде творчества Абая Кунанбаева
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому будет создан организационный комитет по широкому изучению и пропаганде творческого наследия великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева.
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