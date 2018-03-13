Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Егор Крид выгнал беременную участницу из шоу «Холостяк»
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Почему все новорожденные выглядят так непривлекательно
МИД Эстонии вызвал российского посла и вручил ему ноту
«Императрица» уже не та: фанаты раскритиковали Ирину Аллегрову
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун отмечает 60-летие
Плевки, насилие, харрасмент: 9 актрис, которых мучили режиссеры
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
Немецкий политик об Украине: Никто ничего не поставит
Ольга Серябкина показала фанатам свой бюст – СМИ
«Императрица» уже не та: фанаты раскритиковали Ирину Аллегрову
Мороз и Богомолов подогрели слухи о своем разводе
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
19:12 (мск), источник: БЕЛТА

БЖД не будет продавать билеты через интернет ночью 14 марта

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога не будет продавать билеты через интернет ночью 14 марта. Такая информация размещена на сайте БЖД, сообщает БЕЛТА.

Источник: AP 2018

С 0.30 до 4.00 14 марта будут недоступны покупка и возврат электронных проездных документов в системе продажи через интернет БЖД.

Также не будет возможности получить в режиме онлайн информацию о расписании движения поездов межрегиональных линий, региональных линий бизнес-класса и международных линий на сайтах poezd.rw.by и rasp.rw.by. Это связано с проведением технических работ на центральном вычислительном комплексе Белорусской железной дороги.

БЖД приносит извинения за временные неудобства.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Умер Олег Табаков
Ученые выяснили, с чем связана способность сочувствовать
Трамп отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона
Видео дня. Лес в Бразилии ушел под воду
Украина объявила о бойкоте всех соревнований в России
Как угрозы Терезы Мэй повлияли на фондовый рынок и курс рубля
Как мир отреагировал на обвинение России в отравлении Скрипаля
Путин назвал коррупцию бедой многих регионов России
Уникальное зрелище: ледяная арка в Аргентине рухнула в озеро
Спорт
Украина бойкотирует Тюмень, так решили чиновники Сборная Украины по биатлону пополнила список команд, отказавшихся от поездки на этап Кубка мира в Тюмени
Авто
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4 Мировой дебют нового, пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автомобильной выставке в Нью-Йорке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Названы самые опасные города мира
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату Стали известны дата и место прощания с народным артистом.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь