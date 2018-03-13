БЖД не будет продавать билеты через интернет ночью 14 марта
13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога не будет продавать билеты через интернет ночью 14 марта. Такая информация размещена на сайте БЖД, сообщает БЕЛТА.
13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога не будет продавать билеты через интернет ночью 14 марта. Такая информация размещена на сайте БЖД, сообщает БЕЛТА.
С 0.30 до 4.00 14 марта будут недоступны покупка и возврат электронных проездных документов в системе продажи через интернет БЖД.
Также не будет возможности получить в режиме онлайн информацию о расписании движения поездов межрегиональных линий, региональных линий
БЖД приносит извинения за временные неудобства.
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